MotoGP - Grand Prix d'Espagne : nouvelle pole position pour Fabio Quartararo

Trois et un qui font quatre. Le Français Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) a signé samedi 1er mai une troisième pole position consécutive au Grand Prix d’Espagne de MotoGP après celles de 2019 et 2020. En ajoutant le Grand Prix d’Andalousie 2020 disputé sur le même tracé, c’est la quatrième fois de suite que le Niçois décroche la pole position sur le circuit de Jerez. Le Tricolore devance Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) et Jack Miller (Ducati Lenovo Team). Johann Zarco partira en deuxième ligne.

Plus d'informations à suivre...