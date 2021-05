MotoGP - GP d'Espagne : grosse désillusion pour Fabio Quartararo, seulement 13e d'une course remportée par Jack Miller

À la surprise générale, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) s’est fait cueillir sur le Grand Prix d’Espagne de MotoGP, finalement remporté par Jack Miller (Ducati Lenovo Team) devant Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), pour un doublé Ducati, et Francesco Morbidelli (Petronas Yamaha).

Longtemps en tête sur ce circuit de Jerez, le Français a vu progressivement son avance fondre considérablement. Il a finalement terminé en 13e position, et laisse la tête du championnat du monde à Francesco Bagnaia. Johann Zarco a pris la 8e place sur la ligne d'arrivée.

Second career victory for @jackmilleraus!!!



His first in dry conditions, and first in @ducaticorse red! #SpanishGP pic.twitter.com/TJFMMaAAQ7