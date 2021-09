DIRECT. MotoGP : suivez le Grand Prix de Saint-Marin

Après un mauvais Grand Prix d'Aragon et à cinq courses de la fin de la saison, Fabio Quartararo (Yamaha) reprend sa quête du titre mondial de MotoGP à Saint-Marin, dimanche 18 septembre.

En qualifications, le pilote français a décroché le troisième meilleur temps, battu par Jack Miller et Francesco Bagnaia, qui s'élancera de le pole position pour la deuxième semaine de suite. Performant en essais libres et sous la pluie, l'autre Français, Johan Zarco (Ducati), pourrait aussi tirer son épingle du jeu lui qui partira de la 5e position sur la grille de départ. Suivez la course en direct.