DIRECT. MotoGP : la pluie bouleverse la fin du Grand Prix d'Autriche

Les pilotes français Fabio Quartararo et Johann Zarco sont en Autriche dimanche 15 août pour le deuxième week-end consécutif, après le Grand Prix de Styrie. Leader du championnat de MotoGP, Quartararo (172 points) a terminé troisième la semaine dernière et devance toujours Zarco (132 points), sixième sur le circuit de Spielberg le week-end pécédent, au terme d'une course marquée par le spectaculaire accident de Dani Pedrosa et Lorenzo Savadori.

La course avait été remportée par un Jorge Martin impérial, monté sur la première marche du podium pour la première fois de sa carrière. Deuxième derrière l'Espagnol sur la ligne de départ, Fabio Quartararo aimerait bien creuser encore davantage l'écart au classement qu'il domine avec 40 points d'avance sur Johann Zarco, 4e des qualifications samedi.