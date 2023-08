MotoGP : Francesco Bagnaia remporte facilement la course sprint, les Français hors du coup après un accrochage au départ

Parti en pole, le pilote italien s'est imposé sans trembler et accentue son avance en tête du championnat des pilotes.

La bonne affaire pour Francesco Bagnaia. Le champion du monde en titre italien a régné en maître sur la piste du Red Bull Ring lors de la course sprint du Grand Prix d'Autriche, à Spielberg, samedi 19 août. Parti en pole position, le pilote Ducati a fait la course en tête et n'a jamais été inquiété par ses poursuivants au classement, Jorge Martin (Pramac) et Marco Bezzecchi (Mooney VR46), pris dans un accrochage après un mauvais départ. Il termine devant Brad Binder et l'Espagnol, et compte désormais 46 points d'avance en tête.

Egalement pris dans le carambolage du premier virage, les deux Français Johann Zarco, qui a chuté, et Fabio Quartararo, resté sur ses roues mais retardé, ont connu une course cauchemardesque. Reparti hors du top 20, Fabio Quartararo a tenté de remonter et de grignoter son retard, mais il a échoué loin des points (15e). Johann Zarco a lui abandonné en fin de course, après avoir pris plusieurs tours de retard. Ils tenteront de sauver leur week-end dimanche, lors du Grand Prix, pour lequel ils partiront l'un après l'autre sur la grille, 9e et 10e.