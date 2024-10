Le groupe LVMH devient partenaire mondial de la Formule 1 à partir de 2025

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé conjointement avec Formule 1 un partenariat mondial à partir de 2025 pour une durée de dix ans, mercredi 2 octobre. Le groupe va débourser des centaines de millions de dollars dans l'opération, après avoir été l'un des partenaires principaux des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le groupe du milliardaire français Bernard Arnault rejoint ainsi dans la Formule 1 des sponsors comme DHL, Heineken, MSC Croisières, Pirelli ou encore Qatar Airways.

As @F1® prepares to celebrate its 75th anniversary in 2025, LVMH will become a Global Partner from 2025 in a new 10-year agreement.



