GP des États-Unis : Max Verstappen s'impose à Austin et creuse son avance au classement des pilotes

Fin du règne de Mercedes au pays de l’Oncle Sam. Pour la première fois depuis 2014, l'écurie allemande n'a pas remporté le Grand Prix des États-Unis. C'est Max Verstappen, au volant de sa Red Bull, qui s'est imposé dimanche 24 octobre à Austin (Texas), confortant par la même occasion sa place de leader au classement des pilotes. Le Néerlandais est arrivé devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Sergio Perez (Red Bull). Il compte désormais douze points d'avance sur son rival britannique à cinq Grands Prix de la fin de la saison.

Parti en pole, Verstappen a pourtant immédiatement cédé la tête de la course à Hamilton, septuple champion du monde, qui a pris l'intérieur au premier virage. La course est alors devenu conforme au déroulé de cette saison si palpitante, et les deux rivaux ont enchaîné les chassés-croisés. Verstappen est rentré aux stands au tour 11 pour chausser des pneus durs, Hamilton l'a suivi trois tours plus tard mais le Néerlandais a réussi l'undercut parfait pour reprendre la tête au tour 15.

Après un dernier arrêt aux stands à mi-course, une lutte entre les deux hommes s'est engagée à vingt tours de la fin, et si Lewis Hamilton a grignoté des secondes tour après tour sur le Néerlandais (de plus de 8" au 38e tour à 1" sur la ligne d'arrivée), c'est finalement Verstappen qui s'est imposé devant les 120 000 spectateurs texans.

MAX VERSTAPPEN IS BACK TO WINNING WAYS!



