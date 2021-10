Formule 1 : Max Verstappen, 2e derrière Valtteri Bottas en Turquie, reprend la tête du championnat aux dépens de Lewis Hamilton

Le pilote Finlandais ne s'était plus imposé depuis le Grand Prix de Russie 2020.

Une première pour ses dernières courses. Valtteri Bottas s’est imposé dimanche 10 octobre sur le circuit Istanbul au terme d’une course qu’il a menée presque de bout en bout. Le Finlandais regoûte à la victoire pour la première fois depuis le Grand Prix de Russie 2020, à quelques semaines de quitter l'écurie allemande.

Bottas devance les deux monoplaces Red Bull de Max Verstappen et Sergio Perez. Parti 11e sur la grille, Lewis Hamilton avait signé une belle remontée, avant de rentrer aux stands tardivement et de voir le peloton revenir en fin de course. Il accroche finalement la 5e place, derrière Charles Leclerc (Ferrari).