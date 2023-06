Formule 1 : Max Verstappen sera en pole du Grand Prix du Canada devant la surprise Niko Hülkenberg

Au terme de qualifications marquées par la pluie, c'est l'inévitable Néerlandais qui a signé le meilleur temps et qui s'élancera de la première position dimanche.

Quand la pluie s'invite sur un circuit de Formule 1, on ne peut jamais prédire ce qu'il va se passer. Et les gouttes ont une nouvelle fois bousculé la hiérarchie; samedi 17 juin, lors des qualifications du Grand Prix du Canada, sur le circuit de Montreal. Certes, la nouvelle pole position de Max Verstappen (Red Bull) - la sixième pour lui cette saison - n'a rien d'une surprise. En revanche, l'Allemand Niko Hülkenberg (Haas) a tiré son épingle du jeu au point de réaliser le deuxième temps de la Q3 sur une piste détrempée.

Gasly gêné par Sainz, Leclerc out

Il fallait en effet savoir composer avec la météo changeante pour s'en sortir samedi sur la piste de Montreal, où la pluie a pris un malin plaisir à jouer à cache-cache, obligeant les pilotes à sans cesse s'adapter. Les expérimentés Fernando Alonso (Aston Martin) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont su en tirer profit pour grimper à la deuxième ligne, finissant respectivement 3e et 4e de ces qualifications, juste devant George Russell (Mercedes). L'écurie allemande est celle qui est le plus passée entre les gouttes, contrairement à Alpine et Ferrari.

Côté tricolore, si la sixième place d'Esteban Ocon atténue la douleur, le sort de Pierre Gasly a de quoi faire enrager. Le Français a en effet vu sa trajectoire coupée par Carlos Sainz (Ferrari) en Q3, et n'a pu réaliser son temps référence pour viser plus haut. "Je suis absolument dégoûté, c'était extrêmement dangereux ce qu'il s'est passé devant moi avec Carlos. Ce n'est pas la première fois que ça arrive avec lui. Ca nous ruine la qualif. Je suis écoeuré", a commenté le Normand, dans une colère froide, au micro de Canal+.



"Je n'ai rien fait de mal. Si jamais je devais être pénalisé, ils devraient aussi pénaliser d'autres pilotes", a répondu Carlos Sainz, au même micro. Une colère qu'on retrouvait également du côté de Charles Leclerc, qui a demandé à plusieurs reprises à changer de pneus en Q2, sans être écouté par son staff. Résultat : le Monégasque n'a pas atteint la Q3 et n'a pas caché sa déception.