Formule 1 : Max Verstappen en pole position au Grand Prix d'Arabie saoudite, Charles Leclerc deuxième

A l'image du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, les essais qualificatifs en Arabie saoudite, vendredi 8 mars à Djeddah, n'ont pas réservé un grand suspense. Max Verstappen a mis tout le monde d'accord et partira en pole position samedi (18 heures), grâce à un chrono de 1'27"472, nouveau record du circuit. Il sera suivi sur la grille de départ de Charles Leclerc (Ferrari) et son coéquipier Sergio Pérez (Red Bull). Les deux Alpine, pilotées par les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly, s'élanceront des 17e et 18e places samedi soir, confirmant un début de saison très compliqué.

Pole record de Max Verstappen 🥇⏱️



Leclerc parvient à s'intercaler entre les Red Bull, Fernando Alonso sera finalement 4e !



La Grille demain dès 17H00 sur CANAL+ et le Grand Prix à 17H55 en CLAIR 📺 #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/JHvXyjDIsB — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 8, 2024

Max Verstappen était intouchable. Le Néerlandais, triple champion du monde, a relégué Charles Leclerc à trois dixièmes. Le Monégasque a dit avoir rencontré des difficultés avec sa voiture en fin de séance : "Je sens quelque chose de bizarre avec les pneus neufs. Il est très difficile de piloter", a-t-il confié. Ce qui ne l'a pas empêché de signer le deuxième meilleur chrono.

Lewis Hamilton, passé tout proche de l'élimination en Q2, partira de la huitième place. Le Britannique s'est plaint d'un manque d'adhérence de sa Mercedes. Il s'élancera tout de même loin devant les Français d'Alpine, tous les deux sortis dès la Q1. "On est encore trop loin de la Q2. (...) Tout le monde essaie de trouver des solutions, on ne peut pas en apporter en si peu de temps. (...) On va essayer de tout donner. On est très conscients de la situation dans laquelle on est. (...) La Formule 1 ça prend un peu de temps, il va falloir être patient encore quelques semaines", a expliqué Pierre Gasly, 18e, juste derrière son coéquipier Esteban Ocon.