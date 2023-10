Formule 1 : les scénarios pour que Max Verstappen soit sacré champion du monde au Qatar

Le pilote Red Bull est en position idéale pour décrocher un troisième titre mondial consécutif, samedi ou dimanche.

Temps de lecture : 2 min

Ce n'est en théorie plus qu'une formalité. Max Verstappen touche du doigt son troisième titre de champion du monde de Formule 1, le troisième consécutif, très probablement dès le week-end du 7 et 8 octobre au Qatar, sur le circuit de Losail.

Le Néerlandais fait cavalier seul au classement pilotes, avec 177 points d'avance sur son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez, ultime obstacle. Il ne reste plus que 180 points à prendre au maximum jusqu'à la fin de la saison. Que manque-t-il à "SuperMax" pour être sacré dès ce week-end ? Très peu en réalité. Voici les différents scénarios.

Max Verstappen sacré dès la course sprint si…

Le double tenant du titre pourrait s'offrir une page d'histoire au moment de signer le triplé. Max Verstappen pourrait être le premier pilote à valider son rang lors d'une course sprint samedi, avec un format introduit lors de la saison 2021 qui rapporte huit points au vainqueur, sept au deuxième... Le pilote Red Bull sera champion si :

Il termine dans les six premiers de la course sprint

Il termine septième de la course sprint et Sergio Pérez ne l'emporte pas

Il termine huitième de la course sprint et Sergio Pérez ne finit pas à une des deux premières places

Il ne marque aucun point, mais que Sergio Pérez ne termine pas sur le podium

Max Verstappen sacré lors de la course dimanche si…

Il compte au moins 146 points d'avance sur Sergio Pérez à l'issue du week-end au Qatar

À l’issue du week-end qatari, un pilote ne pourra plus marquer que 146 points jusqu'à la fin de la saison, en remportant les deux courses sprint qui restent (Etats-Unis et Brésil), ainsi que les cinq Grands Prix (Etats-Unis, Mexique, Brésil, Las Vegas, Abu Dhabi) en raflant également le meilleur tour en course à chaque fois. Si l'écart entre le Néerlandais et le Mexicain est égal ou supérieur à 146 points dimanche soir, Max Verstappen sera d'ores et déjà assuré de conquérir une troisième couronne mondiale.

Pour éviter pareil cas de figure, Sergio Pérez doit donc reprendre plus de 31 points à son coéquipier durant le week-end au Qatar, sachant que la victoire en Grand Prix rapporte 25 points, plus un point s'il réalise le meilleur tour en course.