Formule 1 : le Qatar intégré au calendrier en novembre et pour dix ans à partir de 2023

Le Qatar va accueillir pour la première fois de son histoire un Grand Prix de Formule 1. Le circuit de Losail, situé juste en dehors de Doha, a été choisi pour héberger la 20e course de la saison, du 19 au 21 novembre prochains, ont annoncé les organisateurs jeudi 30 septembre 2021.

BREAKING: F1 will race in Qatar for the first time on 19-21 November



Qatar will also join the F1 calendar in a 10-year deal from 2023

هلا بكم في الدوحة#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I2EhTIw7KW