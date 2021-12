Formule 1 : "Je crois vraiment que j’ai hérité de la concentration de mon père", affirme Mick Schumacher, qui sera pilote de réserve chez Ferrari en 2022

Après une première saison mitigée en Formule 1, où il a dû se contenter du fond de la grille en raison d’une monoplace très faible, Mick Schumacher s’est confié au Frankfurter Allgemeine, un quotidien allemand. Le pilote Haas tire tout de même des enseignements positifs de cette première année en F1 et affiche ses ambitions.

Champion de de Formule 2 en 2020, Mick Schumacher a effectué ses premiers pas, ou ses premiers tours, dans la cour des grands en 2021. Au volant de la Haas, voiture la plus lente du circuit, le jeune Allemand de 22 ans a tout de même apprécié sa première saison : "Les voitures sont tellement plus rapides que dans les catégories juniors, la vitesse à tous les niveaux est beaucoup plus élevée. Cela me fascine, c’est là que je voulais aller. J’ai tout de suite senti que je pouvais accélérer le rythme".

Last testing, last session this year with the team. It’s been such an incredible year of learning and growing, with the best group of people. Thank you @haasf1team, I’m so excited for our next season together #MSC47 pic.twitter.com/0Yv6OCXSB0