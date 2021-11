Décès de Frank Williams, fondateur de la célèbre écurie de Formule 1, à 79 ans

Le monde de l'automobile et de la F1 est en deuil, dimanche 28 novembre. Le Britannique Frank Williams, fondateur de la célèbre écurie de Formule 1 qui porte son nom, est mort à l'âge de 79 ans, a annoncé son équipe sur Twitter.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.