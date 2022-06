Formule 1 : "Ces mentalités archaïques doivent changer", réagit Lewis Hamilton après les propos racistes de Nelson Piquet

Le sextuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a réagi mardi à des propos racistes de l'ancien pilote brésilien Nelson Piquet le concernant. "Ce sont plus que des paroles. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas de place dans notre sport", a tweeté le Britannique. "J'ai été entouré de comportements tels que celui-là et pris pour cible toute ma vie. Il y a eu du temps pour apprendre, maintenant est venu le temps de l'action", a ajouté le pilote de l'écurie Mercedes, actuellement 6e du Championnat du monde 2022.

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.