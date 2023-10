F1 : Max Verstappen sacré champion du monde pour la troisième année consécutive lors de la course sprint du GP du Qatar

A 26 ans, le Néerlandais rejoint des légendes de la discipline comme Ayrton Senna, Nelson Piquet et Niki Lauda.

Comme une évidence... Dans une saison dominée de la tête et des épaules, Max Verstappen a décroché un nouveau titre de champion du monde, samedi 7 octobre, à l'issue de la course sprint du Grand Prix du Qatar. Troisième sur la grille de départ, le pilote Red Bull n'a pas eu besoin de forcer son talent pour monter sur la deuxième marche du podium à l'issue de la course. La victoire est revenue à Oscar Piastri (McLaren), mais l'essentiel était ailleurs pour le Néerlandais, assuré de s'offrir une troisième couronne en pleine course.

Seul son coéquipier Sergio Pérez pouvait l'empêcher de sabrer le champagne dès le début du week-end, à condition de marquer au moins cinq points de plus que son rival. Le Mexicain, en difficulté après un bon début de saison, n'en a pas été capable. Il a facilité la tâche de Verstappen en terminant dans le bac à gravier au 11e tour.

Une saison presque parfaite

L'ogre Max Verstappen n'a pas fini son festin. Dimanche, il s'élancera en pole position du Grand Prix sur le circuit de Lusail, avec pour objectif d'aller décrocher une 14e victoire en 17 courses cette année. Il s'approcherait ainsi du record de succès en une saison (15, une marque qui lui appartient déjà). Son record de 454 points inscrits en 2022 ne devrait pas non plus tarder à être battu. Peut-être dès le Grand Prix suivant, à Austin (Etats-Unis), sur le circuit des Amériques. Max Verstappen n'a quitté les deux premières places d'une course qu'une seule fois, lors du rendez-vous de Singapour. Preuve d'une saison complètement folle pour "Mad Max".