F1 : Max Verstappen domine les qualifications au Grand Prix d'Autriche et s'élancera en pole position de la course sprint

Le pilote Red Bull s'est montré le plus rapide, vendredi, et décroche sa troisième pole position de la saison.

Max Verstappen frappe le premier au Grand Prix d'Autriche. Le Néerlandais a signé le meilleur temps d'une séance de qualification agitée, vendredi 8 juillet, sur le Red Bull Ring de Spielberg. Comme à Imola, il partira de la première place sur la grille pour la course sprint, samedi.

Le champion du monde en titre, qui a déjà dominé la séance d'essais libres du matin, a navigué entre les interruptions de course pour briller sur la piste de son écurie, devant plusieurs milliers de supporters acquis à sa cause. Deuxième meilleur temps, Charles Leclerc s'élancera à ses côtés en première ligne, et devant son coéquipier Carlos Sainz, récent vainqueur à Silverstone.

La déception du jour est pour Mercedes. Dans le rythme pour viser les premières positions, Lewis Hamilton puis George Russell sont allés taper le mur sur des tours d'attaque, provoquant deux drapeaux rouges coup sur coup en Q3. Les deux pilotes partiront respectivement 10e et 5e.

Alpine en réussite

Côté tricolore, les fortunes sont diverses. Esteban Ocon termine à une très bonne 6e place, deux rangs devant Fernando Alonso, l'autre pilote Alpine. Les qualifications ont été plus difficiles pour Pierre Gasly, qui a manqué la Q3 pour 9 millièmes. Le Tricolore, qui partira 11e, aurait pu bénéficier d'un déclassement de Sergio Pérez pour non-respect des limites de piste, sur lequel les commissaires de course ne se sont pas encore prononcés.

La course sprint est une particularité qui ne se déroule que lors de trois Grands Prix (Imola, Autriche et Brésil). Le classement de cette épreuve détermine ensuite la grille de départ de la course "classique" dimanche.