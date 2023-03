F1: Lewis Hamilton satisfait de l'amende infligée à Nelson Piquet pour propos racistes à son encontre

L'ancien triple champion du monde brésilien de Formule 1 avait qualifié le Britannique de "neguinho" ("petit noir") lors d'une interview en 2021.

Lewis Hamilton s'est félicité, jeudi 30 mars, de l'amende infligée par la justice brésilienne à l'ancien triple champion du monde de Formule 1 Nelson Piquet, pour avoir tenu des propos racistes à son encontre, estimant qu'il ne fallait pas tolérer des gens "pleins de haine".

Le Brésilien, champion du monde (1981, 1983 et 1987), a été condamné la semaine dernière à 945 000 dollars (865 000 euros) d'amende par un tribunal de Brasilia pour avoir qualifié Lewis Hamilton, lui-même sept fois couronné en F1, de "neguinho" ("petit noir") lors d'un interview en 2021. Le tribunal a estimé que ces propos "intolérables" constituaient une "grave offense aux valeurs fondamentales de la société" et a condamné Piquet, 70 ans, à une forte amende pour "dommages moraux collectifs". L'argent devant être versé à des associations luttant contre les discriminations.

"Le racisme et l'homophobie ne sont pas acceptables"

Piquet avait tenu ces propos en commentant la rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Sa fille Kelly est la compagne de Verstappen, lui-même champion du monde en 2021 et 2022. "Je pense que l'on ne devrait pas offrir à des gens qui sont pleins de haine une plate-forme pour s'exprimer", a indiqué Lewis Hamilton, le premier pilote noir de l'histoire de la F1, lors d'une conférence de presse avant le Grand Prix d'Australie ce week-end.

"Je voudrais remercier le gouvernement brésilien et je trouve assez remarquable qu'ils aient tenu quelqu'un pour responsable de ses propos et de montrer que cela ne pouvait être toléré", a poursuivi le pilote de Mercedes. "Le racisme et l'homophobie ne sont pas acceptables et n'ont pas leur place dans notre société et je suis très heureux qu'ils l'aient montré". Nelson Piquet s'était ensuite excusé pour ses propos, affirmant que leur but n'était pas d'offenser quiconque.