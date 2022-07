F1 : "pas de blessure majeure" pour Guanyu Zhou après son grave accident au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne

Une image glaçante. Guanyu Zhou a été victime d'un grave accident au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche 3 juillet, à Silverstone. Le contact a impliqué Pierre Gasly (Alpha Tauri), pris en sandwich entre George Russell (Mercedes) et l'Alfa Romeo du Chinois. La voiture du pilote Mercedes est venue toucher celle du Français, avant de percuter et faire basculer la monoplace de Zhou.

Après de longues minutes d'attente, la voiture a été remise sur ses roues, avant que les services médicaux ne viennent extraire le pilote, ensuite évacué en ambulance vers le centre médical. "Guanyu Zhou est conscient", a communiqué l'écurie Alfa Romeo sur son compte Twitter. La FIA s'est ensuite montrée rassurante : le pilote de 23 ans ne souffre pas "de blessure majeure".

"C'est l'un des pires accidents que j'ai vécus. Je suis content de savoir qu'il va bien", a réagi George Russell, contraint d'abandonner, au micro de Canal+.

Following a crash at the start of the British Grand Prix, Zhou Guanyu is conscious and now at the circuit’s medical centre to undergo evaluation. #BritishGP