F1 : Charles Leclerc remporte le Grand Prix de Monaco et s'impose pour la première fois sur ses terres

Il a réalisé un rêve d’enfant. Après des années d’échec, le Monégasque Charles Leclerc a signé la première victoire de sa carrière dans son pays d’origine en remportant le Grand Prix de Monaco, dimanche 26 juin, après avoir fait la course en tête du premier au dernier tour.

CHARLES LECLERC. TAKE A BOW. 🔥



YOUR FIRST WIN OF 2024 AT HOME 🏆#MonacoGP pic.twitter.com/Ul1714gEde — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 26, 2024

Au terme d’une longue procession dans les rues de la cité-état, connue pour ses courses pas toujours spectaculaires, le Monégasque a franchi en première position la ligne d’arrivée, sous les cris d’un public complètement acquis à sa cause, et en célébrant bruyamment à la radio. Lui qui ne s’était plus imposé depuis presque deux ans et le Grand Prix d’Autriche 2022 devient le premier pilote monégasque à remporter ce Grand Prix, après 70 éditions. Derrière lui, Oscar Piastri (McLaren) et Carlos Sainz (Ferrari) complètent le podium.

En tête de bout en bout

Parti en pole et resté loin des troubles du départ mouvementé et des quatre abandons qui en ont découlé, Charles Leclerc a réalisé la course qu’il fallait pour conserver son avance. Appliqué, il a géré ses pneus et son rythme tout au long des 78 tours de l’épreuve. Il pourra aussi remercier Carlos Sainz, qui a joué jusqu’au bout le rôle de coéquipier pour freiner l’éventuelle remontée de Lando Norris (McLaren), l’homme en forme du moment. "Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens [...] ça veut dire beaucoup pour moi, j'ai rêvé ici petit de devenir un pilote de F1", s'est ému le vainqueur du jour après la course. Il en profite pour refaire une partie de son retard sur Max Verstappen, arrivé sixième.

Avec ce succès, sans doute le plus beau de sa carrière, il brise la malédiction qui l’accompagnait dans les rues de sa ville depuis 2017 et sa saison de Formule 2. Avant dimanche, en neuf courses, le Monégasque n’était encore jamais monté sur le podium. Il lui avait même fallu trois ans et trois Grands Prix pour voir le drapeau à damier. Les malheurs s’étaient succédé, à l’image de l’édition 2021 où il n’avait pas pu prendre le départ malgré la pole position après une sortie de piste en fin de qualifications, ou la pole position gâchée après un départ retardé par la pluie en 2022.

Mais avant l'explosion de joie du héros local, il y a eu l’effroi de l’énorme accident au départ de la course, dans la première montée vers le casino, entre Sergio Pérez (Red Bull) et les deux Haas de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, avec les trois monoplaces endommagées. Le plus gros fait de course d’un départ très agité, également marqué par le contact entre Oscar Piastri et Carlos Sainz, qui a crevé, et l’accrochage entre les deux coéquipiers d’Alpine, qui a provoqué l’abandon d’Esteban Ocon après une tentative de dépassement trop audacieux. Malgré cet accident, Pierre Gasly termine 10e et empoche un point.