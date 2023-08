F1 : à domicile, Max Verstappen décroche la pole lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas

Comme lors des deux dernières éditions, le pilote néerlandais (Red Bull) a signé le meilleur temps, samedi, lors des qualifications sur le circuit de Zandvoort. Les Français d'Alpine Pierre Gasly et Esteban Ocon ont respectivement été éliminés en Q1 et en Q2.

Jamais deux sans trois pour Max Verstappen. Poleman en 2021 et 2022, le champion du monde en titre est allé chercher à domicile, samedi 26 août, une nouvelle pole position à l'issue de la séance de qualifications du Grand Prix des Pays-Bas. Au terme d'une Q3 où Logan Sargeant (Williams), pour sa première à ce stade, et Charles Leclerc (Ferrari) ont provoqué deux drapeaux rouges après des sorties de piste, le Néerlandais a devancé Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes).

Le pilote Red Bull, qui a pourtant connu une frayeur en allant dans les graviers lors du premier virage en Q1 sur une piste très humide, tentera de poursuivre l'hégémonie du constructeur autrichien sur cette saison de Formule 1 (12 victoires en 12 courses, 10 pour Max Verstappen, deux pour son coéquipier Sergio Pérez). De leur côté, les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly ont repris comme ils avaient terminé la première partie de saison, décevants avec des éliminations respectives en Q1 (17e) et en Q2 (12e).