Direct F1 : Max Verstappen déjà en tête, les Alpine ont abandonné dès le premier tour... Suivez le Grand Prix de Hongrie

Lewis Hamilton s'élance en pole position pour tenter de remporter, dimanche à Budapest, son premier Grand Prix depuis décembre 2021.

Qui parviendra à stopper l'hégémonie de Max Verstappen (Red Bull) ? Vainqueur des six derniers Grand Prix et auteur des cinq dernières pole positions, le champion du monde en titre s'est vu souffler pour trois millièmes de seconde la première place sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie, par Lewis Hamilton (Mercedes), samedi. Suffisant pour faire tomber le Néerlandais lors de la course, dimanche 23 juillet ?

Sur le tracé du Hungaroring, à Budapest, le Britannique a signé un exploit auquel il ne s'attendait pas forcément. Mais cela va booster la confiance du 4e au classement des pilotes, qui tentera d'aller décrocher son premier succès depuis celui acquis en Arabie saoudite en décembre 2021. Derrière les deux champions, Lando Norris, 3e, et son coéquipier Oscar Piastri, 4e, confirment la bonne forme de McLaren depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, début juillet.

Le Chinois d'Alfa Romeo Zhou Guanyu - surprenant 5e - et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) complètent le Top 6. Déception en revanche pour Alpine et ses pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly : le premier partira 12e, le second 15e après avoir échoué en Q2.

Suivez la course en direct