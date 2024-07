Direct F1 : Lando Norris en tête devant Lewis Hamilton, Max Verstappen remonte à la 3e place... Suivez le Grand Prix de Grande-Bretagne

Cap sur la Grande-Bretagne et le mythique circuit de Silverstone. Pour la douzième étape de la saison de Formule 1, les regards seront d'abord tournés vers le leader du classement des pilotes dimanche 7 juillet. Une semaine plus tôt, Max Verstappen a terminé 5e du Grand Prix d'Autriche après un accrochage. Le triple champion du monde en titre sera donc revanchard, notamment face à son ami mais principal rival Lando Norris, avec qui il s'était accroché.

Les pilotes britanniques sont en forme en ce début d'été et Lando Norris reste deuxième au classement des pilotes. Fort de sa victoire en Autriche, George Russell partira en pole position et va également vouloir confirmer devant son public. Lewis Hamilton tentera lui de décrocher sa première victoire de la saison, lui qui détient le record de victoires sur ce circuit (8 succès). Pour les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly, l'objectif sera à nouveau d'entrer dans les points avec leur Alpine, après leur 18e et 20e places lors des qualifications.