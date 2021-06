MotoGP - Grand Prix de Catalogne : Fabio Quartararo décroche une nouvelle pole position, Johann Zarco partira troisième

Nouvelle pole position pour Fabio Quartararo (Yamaha), samedi 5 juin. Pour la septième manche du championnat du monde de MotoGP, disputée sur le Grand Prix de Catalogne, le Français a une nouvelle fois dominé les débats en qualifications avec un chrono en 1'38''853. Il devance les Ducati de l'Australien Jack Miller (2e, +0"037) et de son compatriote Johann Zarco, qui complètent la première ligne.

FIVE pole positions in a row for @FabioQ20, the first rider to achieve this in seven years! #CatalanGP pic.twitter.com/AjYzNMfxiV