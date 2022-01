Dakar 2022 : Toby Price s'impose après la 5e étape en motos, Van Beveren perd du terrain

Toby Price a débloqué son compteur dans cette édition du Dakar en motos, en remportant la 5e étape, jeudi 6 janvier. L'Australien, vainqueur des éditions 2016 et 2019, a devancé Danilo Petrucci (+4'14"). Longtemps en embuscade, le pilote Red Bull KTM Factory Racing a dépassé Daniel Sanders au dernier pointage pour s'offrir une belle victoire dans une étape relativement dense, de 560 km.

Derrière lui, la course a longtemps été incertaine. Et pour cause, ses trois poursuivants se tiennent en cinq secondes. Ross Branch complète le podium, talonné de près par José Ignacio Cornejo.

Sunderland reste en tête

Une victoire de prestige pour Toby Price, désormais 12e au général. La tête est toujours occupée par Sam Sunderland (13e à l'arrivée), mais la bonne affaire du jour concerne son dauphin, Matthias Walkner. Le coéquipier de Price s'est classé 10e de l'étape, et grappille une trentaine de seconde sur Sunderland. Le Britannique ne compte plus que 2'29" d'avance en tête.

Déjà en délicatesse hier, le Français Adrien Van Beveren (15e) n'a pas fait mieux. Toujours troisième au général, le pilote Monster Energy Yamaha Rallye Team accuse désormais un retard de 5'59" sur Sunderland. Soit une perte de près d'une minute sur cette étape...