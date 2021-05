Formule 1 : Victime d'un ennui mécanique, Charles Leclerc ne prendra pas le départ du GP de Monaco

Avant même le départ, le Grand Prix de Monaco part sur les chapeaux de roue. En pole position après les séances de qualifications de samedi, séances interrompues suite à son accident, Charles Leclerc ne prendra finalement pas le départ en Principauté. Le Monégasque a dû abandonner avant même le départ, victime d'ennuis mécaniques dès le premier tour de reconnaissance, quelques minutes avant de se placer sur la grille.



Samedi en qualifications, Charles Leclerc avait décroché la pole position dans les rues de sa ville, Monaco, avant de heurter le rail avec sa Ferrari. Une sortie de route qui avait mis un terme aux qualifications, et assuré par la même occasion la pole position au pilote monégasque, alors que Max Verstappen semblait plus rapide au volant de sa Red Bull.

