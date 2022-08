DIRECT. F1 : Max Verstappen en tête devant Sergio Pérez... Suivez le GP de Belgique

La Formule 1 fait sa rentrée en Belgique ce dimanche. L'occasion pour Ferrari, qui a placé Carlos Sainz en pole position, de relever la tête et de retrouver la victoire.

La Formule 1 fait sa rentrée. Après presque un mois de vacances, les écuries reprennent la course sur le circuit de Spa-Francorchamps à l'occasion du Grand Prix de Belgique, dimanche 28 août. Avec Carlos Sainz en pole position, Ferrari a l'occasion de retrouver le goût de la victoire, après deux courses difficiles en France et en Hongrie. L'Espagnol devra résister à la pression de Sergio Pérez, deuxième sur la ligne, en quête de son deuxième succès cette saison.

Mais les regards seront surtout tournés vers le fond de la grille, d'où s'élanceront Max Verstappen (14e) et Charles Leclerc (15e) après avoir été pénalisés. Le leader du championnat du monde visera une nouvelle folle remontée vers les sommets, tandis que son dauphin doit obligatoirement rester au contact pour ne pas creuser son retard au classement. Suivez la course.