Mondiaux d'athlétisme à Doha perturbés par la chaleur : "Tout le monde pense à son intégrité physique", explique Yohann Diniz

Le calendrier des Mondiaux d'athlétisme est perturbé par les fortes chaleurs humides qui frappent la capitale du Qatar. L'athlète français estime que le climat devrait être pris en compte dans l'attribution de compétitions.

"On essaye de rester concentré sur sa course mais tout le monde se pose des questions et pense à son intégrité physique", a réagi sur franceinfo mardi 24 septembre Yohann Diniz, champion du monde en titre du 50 kilomètres marche, à propos de la potentielle annulation de cette épreuve qui doit se tenir samedi à Doha au Qatar dans le cadre des Mondiaux d'athlétisme.

"Les organisateurs ont expliqué que le programme pourrait être chamboulé en raison d'une annulation du marathon féminin qui doit avoir lieu vendredi à 23h59, et du 50 kilomètres marche masculin et féminin qui doit avoir lieu samedi à 23h30. Le soir il fait entre 35 et 36 degrés avec un ressenti de 44-45 degrés avec une forte humidité, ce sont des conditions dantesques, mais ce sont des choses qui auraient dû être prévues en amont et pas trois jours avant la course", a-t-il expliqué.

Des "aberrations" dans l'attribution des compétitions

Une situation difficile à gérer, selon Yohann Diniz : "Cela n'a pas été anticipé ce qui fait que de nombreux athlètes sont pénalisés parce que maintenant on ne sait pas à quoi s'attendre, est-ce qu'on va courir ou pas, c'est un sentiment qui est difficile à gérer. On attend la décision de l'organisation, et puis il semblerait qu'il n'y ait pas de solution de repli pour nos courses."

Pour l'athlète, le problème vient aussi des lieux sélectionnés pour accueillir les compétitions : "Il y a vraiment des aberrations dans les lieux où les compétitions sont attribuées, c'est un réel problème."

Il faudrait peut-être tenir compte des conditions climatiques du pays où se tiennent les épreuves.Yohann Dinizà franceinfo

"Il vaudrait mieux avoir des conditions clémentes et appropriées aux différentes compétitions que ce soit d'hiver ou d'été", propose l'athlète.