Championnats européens 2022 : l'argent pour Pascal Martinot-Lagarde et le bronze pour Just Kwaou-Mathey sur 110 mètres haies

Il a fallu sortir la photofinish pour les départager en finale du 110 mètres haies. Un petit millième a séparé le Français Pascal Martinot-Lagarde (13"138) de l'Espagnol Asier Martinez (13"137), sacré champion d'Europe, mercredi 17 août, à Munich.

Comme un goût de déjà-vu pour le Français, sacré pour quatre millième à Berlin il y a 4 ans, devant le Russe Sergueï Choubenkov. Cette fois, le résultat n'est pas en sa faveur mais l'athlète de 30 ans garde le sourire. Miné par des blessures à répétition, le Français signe le meilleur temps de sa saison. "La saison est ce qu'elle est, j'ai tout donné aujourd'hui et je suis très content. (...) C'est la ligne d'épaule qui compte et aujourd'hui c'était Martinez devant. Même moi je ne savais pas qui avait gagné ", confiait ce dernier après sa course, au micro de France Télévisions.

La surprise vient en revanche de Just Kwaou-Mathey, 23 ans, qui s'empare pour deux centièmes de la médaille de bronze. A la bataille avec le Suisse Jason Joseph, le Normand a du patienter que les temps s'affichent sur le grnd écran pour éexploser de joie. Le Français s'offre une première breloque internationale, un mois après avoir disputé la demi-finale du 110 m haies aux Mondiaux d'Eugene. Moins médiatisé que Sasha Zhoya, l'athlète à la silhouette frêle a prouvé qu'il fallait compter sur lui. "Je voulais pas lâcher cette troisième place, je suis très content", s'est enthousiasmé Just Kwaou-Mathey à l'annonce de sa médaille.

Troisième Français engagé sur la finale, Sasha Zhoya a chuté sur la huitième haie, déséquilibré. Le prodige Français, recordman du monde en junior, disputait sa première saison sur les haies senior. Il termine huitième et dernier de cette finale disputée. La nouvelle génération confirme la bonne forme des Français sur les haies et vient étoffer le maigre bilan tricolore en athlétisme, avec un total de 4 médailles.