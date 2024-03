Champion du monde en 2018, l'Américain s'est imposé, vendredi, lors de la finale du 60 mètres. Il devance son compatriote Noah Lyles, et s'offre la meilleure performance mondiale de l'année.

La couronne du 60 mètres retrouve une tête connue. Six ans après son premier sacre sur la distance et deux ans après son échec face à Marcell Jacobs, Christian Coleman s'est imposé lors de la finale des mondiaux d'athlétisme en salle, vendredi 1er mars. Le natif d'Atlanta, suspendu en 2020 pour des manquements aux réglementations antidopage, devance Noah Lyles, champion du monde du 100 mètres il y a six mois à Budapest, et le Jamaïcain Adam Blake.

Après avoir dominé sa demi-finale, Christian Coleman a réalisé un départ impressionnant en finale. Le triple champion du monde en plein air a finalement résisté au retour de son compatriote Noah Lyles pour s'offrir à la fois un deuxième sacre mondial, mais également la meilleure performance de l'année en 6''41. Battu pour trois centièmes, Noah Lyles manque l'opportunité de s'offrir un premier titre en salle dans sa carrière, à 26 ans.