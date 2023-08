Aucun des trois Tricolores engagés lors des demi-finales, jeudi, n'a réussi à se qualifier pour la finale du double tour de piste.

Il n'y aura pas de Français en finale du 800m masculin, samedi (20h30). Parmi les trois Français engagés jeudi en demi-finales, Benjamin Robert, Gabriel Tual et Yanis Meziane, aucun n'a réussi à conclure sa demie dans les deux premiers. Benjamin Robert, premier engagé, n'a pu faire mieux que 6e (1'44''38) d'une demie remportée par l'Algérien Slimane Moula (1'44'93) devant le Botswanais Tsepiso Masalela (1'44''14).

"C'est allé vite. Ce n'était pas la stratégie, je pensais qu'aucun mec ne pouvait mener. Je n'ai rien pu faire, c'était plus fort que moi, je n'ai pas eu le jus pour la dernière ligne droite. Pour gagner, je devais faire mon record. C'est le jeu, il n'y a que les meilleurs qui passent", a expliqué le Français de 25 ans, médaillé d'argent aux Championnats d'Europe en salle en 2023.

Tual et Meziane ratent aussi le coche

Deuxième Tricolore à s'élancer dans une autre demi-finale, Gabriel Tual a lui aussi dû rendre les armes face à la concurrence. Il a terminé 5e (1'44'83) de sa demie, remportée par le Canadien Marco Arop (1'44''02) devant l'Algérien Djamel Sedjati (1'44''49). "Je ne suis pas loin, je fais pas mal d'erreurs tactiques, comme rester à l'extérieur", a expliqué ensuite celui qui s'est cassé la clavicule cet hiver.

"Des fois c'est plus facile de partir en tête et de tenir que d'être en chasseur. J'en laisse passer plusieurs, je me retrouve très vite en queue de peloton. À ce niveau-là, ça ne suffit pas, il faut être saignant. J'ai tout fait pour arriver en forme, les autres étaient plus forts, on remet ça pour Paris", a ambitionné celui qui avait terminé 7e de l'épreuve aux JO 2021.

Enfin, le dernier engagé, Yanis Meziane, a été le plus proche de se qualifier. Il a terminé 4e de la dernière demi-finale en 1'44''30, remportée par le Kenyan Emmanuel Wanyoni en 1'43''83 devant l'Espagnol Adrien Ben (1'43''92), tous deux qualifiés. À l'arrivée, le jeune français (21 ans) était effondré après une course partie très vite.

"Je pense que je fais la course idéale. Devant c'était un petit niveau au dessus encore, j'ai tout donné, je n'ai pas de regrets. Je suis dégoûté mais forcément content quand même de ce que j'ai fait là. J'ai fait la course qu'il fallait", a-t-il expliqué au micro de France Télévisions.