Alison Dos Santos a frappé un grand coup lors de ces championnats du monde d'athlétisme, mercredi 20 juillet, à Eugene dans l'Oregon (Etats-Unis). Avec un chrono de 46'29, le Brésilien a tout simplement réalisé le 3e meilleur chrono de de l'histoire sur dans cette discipline.

Dos Santos, médaillé de bronze olympique l'été dernier à Tokyo, a devancé deux Américains, Rai Benjamin (46'89), lui médaillé d'argent olympique il y a un an, et Trevor Bassitt (47'39). Le champion olympique en titre et double champion du monde sortant, le Norvégien Karsten Warholm, ne s'est classé que septième en 48'42.

Happio frôle le podium

Pour sa première finale mondiale, le Français Wilfried Happio (23 ans) a terminé au pied du podium pour deux centièmes, malgré un nouveau record personnel en 47'41. Il a aussi frôlé le record de France détenu par Stéphane Diagana (47'37).