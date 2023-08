Mondiaux d'athlétisme : des discussions "toniques" entre la Fédération et la ministre des sports après un triste bilan français

La Fédération française d'athlétisme et l'Agence nationale du sport étaient invitées, mardi midi, au ministère des Sports pour discuter du bilan inquiétant des Français à Budapest, à un an des Jeux de Paris 2024.

"Une réunion dense, intense, tonique." Après un échec quasi total des athlètes français aux Mondiaux de Budapest, la Fédération française d'athlétisme (FFA) et l'Agence nationale du sport (ANS) ont été convoquées, mardi 29 août à midi, au ministère des Sports, pour tirer un bilan et discuter de l'avenir, notamment en vue des Jeux de Paris 2024.

La ministre Amélie Oudéa-Castera a estimé que cette réunion avait été "dense, intense, tonique, à bâtons rompus pour faire le débrief de ces Mondiaux et identifier ensemble toutes les pistes d'optimisation", tout en nuançant sur le fait que la France ne deviendrait pas "du jour au lendemain une immense nation d'athlétisme que nous n'avons été par le passé". Le directeur de la haute performance de la FFA, Romain Barras, a conscience que "les étaux se resserrent" et a avoué ne "plus croire au fantasme de six ou huit médaillés" l'an prochain.

Un stage en Afrique du Sud fin 2023

Toutefois pour tenter d'obtenir un meilleur bilan l'été prochain, des "debriefs avec l'ensemble des responsables de spécialités" et des discussions "à froid avec les différents athlètes" seront organisés en vue d'un rassemblement à Saint-Malo (Bretagne), prévu fin octobre. Amélie Oudéa-Castéra a également annoncé qu'un "stage en Afrique du Sud" serait programmé en décembre 2023.