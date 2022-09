Athlétisme : les championnats du monde en salle, prévus en 2023 en Chine, repoussés en 2025 en raison du Covid-19

Le Covid-19 continue de perturber le monde du sport. Les championnats du monde en salle d'athlétisme de Nankin (Chine), déjà repoussés de 2020 à 2021, puis de 2021 à mars 2023, en font encore les frais. Ils sont cette fois repoussés à 2025, en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué World Athletics, jeudi 1er septembre. "Cette décision a été prise avec l'accord du Comité d'organisation de Nankin et de l'Association chinoise d'athlétisme en raison du contexte pandémique actuel", écrit l'instance dans un communiqué.

World Athletics Council has decided to postpone the World Athletics Indoor Championships Nanjing 2023, scheduled for 17-19 March 2023, until March 2025 (exact dates TBC).