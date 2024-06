La jeune Tricolore a battu son record personnel pour monter sur son premier podium européen.

C'est ce qu'on appelle des débuts tonitruants. Rose Loga, 21 ans, a décroché la médaille de bronze lors du concours du lancer de marteau, pour sa première participation à des championnats d'Europe, lundi 10 juin à Rome. Avec un lancer à 72,68 m, elle a battu son record personnel qui datait de janvier dernier (72,01 m). Elle a été devancée par l'Italienne Sarah Fantini (74,18 m), en or, et la Polonaise Anita Wlodarczyk (72,92 m), en argent.

Pas encore suffisant pour les JO

La Parisienne de naissance, qui a grandi en Eure-et-Loire, vice-championne du monde et d'Europe chez les juniors en 2021, confirme donc son potentiel. En tête après son quatrième jet, elle a rivalisé avec les meilleures jusqu'au bout. Mais cette breloque n'est pourtant pas synonyme de participation aux Jeux olympiques, les minima étant fixés à 74 m.

Pas de quoi entacher sa joie pour autant : "Franchement, je suis super contente, mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas vraiment. Je voulais battre mon record, mais avec le début de concours que j'ai eu, c'était un peu compliqué, j'étais stressée. Le fait de me voir dans les huit, ça m'a un peu libérée, j'ai pu me lâcher et je suis très contente."