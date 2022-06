Athlétisme : Benjamin Robert, Cyréna Samba-Mayela, Just Kwaou-Mathey... La jeune génération française a répondu présent à Charléty

Paris accueillait, samedi, une étape de la Ligue de diamant, où étaient invités 33 athlètes français. Entre podiums et minimas pour les Mondiaux et les championnats d'Europe, les Bleus ont montré un beau visage.

La piste bleue de Charléty a porté chance aux Tricolores. Sous l'impulsion de la Fédération française d'athlétisme, 33 Bleus étaient invités à fouler le tartan de l'étape parisienne de la Ligue de diamant, plus haut niveau de meeting d'athlétisme, samedi 18 juin. A une semaine de la fin de la période de qualification pour les Mondiaux de Eugene aux Etats-Unis (15 au 24 juillet), malgré des températures caniculaires, les performances ont été au rendez-vous pour les Tricolores.

Sur la piste, la plus belle course de la soirée aurait pu se terminer tristement pour son vainqueur. Au terme d'une dernière ligne droite de folie, le Français Benjamin Robert a coupé la ligne en tête du 800 m, non sans écarter ses concurrents avec les bras pour se frayer un chemin puisqu'il était bloqué à la corde. Un geste qui lui a valu d'être disqualifié, avant que le jury ne revienne sur sa décision.

Benjamin Robert, vainqueur du 800 m, à Paris, le 18 juin 2022. (JULIEN DE ROSA / AFP)

Nouveau record personnel à la clé (1'43"23), Benjamin Robert a signé là l'une des plus belles victoires de sa carrière, de manière plutôt musclée. "Je ne te reproche rien, hein... Mais il ne faudra pas faire ça en championnat", l'a taquiné le Tricolore Gabriel Tual, qui a profité de l'aspiration pour valider le temps requis pour les championnats du monde. Il a raboté sa meilleure marque avec un chrono de 1'44"23. Minimas en poche pour Eugene aussi pour Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800 m en 2017 à Londres, qui a créé la sensation en bouclant le double tour de piste en 1'44"54 alors que personne ne l'attendait à ce niveau.

Les jeunes hurdlers français en force

Sur les haies, l'équipe de France s'avançait en nombre à Charléty, malgré le forfait de Wilhem Belocian, après une alerte en pleine course à Oslo jeudi. Pascal Martinot-Lagarde faisait son retour à la compétition après une lésion au mollet et était un peu juste, ce sont donc les jeunes Français qui ont pris le relais. Aligné pour la première fois en Ligue de diamant, Sasha Zhoya a amélioré sa meilleure marque, en signant un chrono de 13"40 sur le 110 m haies - soit mieux que le temps requis pour les championnats d'Europe de Munich. S'il ne s'est pas présenté à la finale après avoir ressenti une douleur au genou, un autre Français de 22 ans a fait briller le maillot bleu. En battant son record (13"27), Just Kwaou-Mathey s'offre une troisième place prestigieuse à Paris, 11 centièmes derrière le vainqueur américain Devon Allen.

Chez les femmes, la Française Cyréna Samba-Mayela, championne du monde en salle du 60 m haies, a franchi la ligne d'arrivée du 100 m haies en quatrième position, en 12"76, sa meilleure performance de la saison. Un chrono qui lui offre un ticket pour les Etats-Unis.

Sur le sprint plat, la belle performance tricolore est venue de Mouhamadou Fall, qui après avoir réalisé 10"32 en début de meeting sur 100 m, a établi son record sur 200 m en 20"26, à deux centièmes seulement des minimas pour les Mondiaux de Eugene (Etats-Unis). Le Français a pris la troisième place d'une course remportée par le surprenant Sud-Africain Luxolo Adams, alors que le Canadien Andre De Grasse, champion olympique en titre de la distance, n'a jamais été dans le coup (4e en 20"38).

Triplé ukrainien à la hauteur

Le meeting de Paris a donné lieu à trois nouvelles performances mondiales de l'année. D'abord, sur 100 m, programmé en clôture de la compétition, la Jamaïquaine Shelly-Ann Fraser-Pryce a écrasé la concurrence et enlevé un centième à son meilleur temps de la saison (10"67). Plus tôt dans la soirée, en saut en hauteur, l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, bronzée à Tokyo l'été dernier, avait amélioré sa propre meilleure performance mondiale de la saison, avec 2,01 m franchi au deuxième essai. La sauteuse de 20 ans s'est imposée devant deux de ses compatriotes, Iryna Gerashchenko (1,98 m) et Yuliya Levchenko (1,95 m).

De son côté, l'ahtlète du Bahreïn Winfred Mutile Yavi a réalisé la meilleure performance mondiale de la saison - et la quatrième de l'histoire - sur 3000 m steeple (8'58"71). Dans cette course, la Française Alice Finot a pris un départ rapide avant de craquer en fin de course (9'37"46). "Je voulais essayer de voir de quoi j'étais capable en partant fort sur une course. C'était pour moi une répétition d'une grande compétition. Aujourd'hui, j'ai échoué mais je sais ce que je peux faire ou non, et je suis prête pour les Monde", a déclaré la steepleuse, qualifiée pour les Mondiaux après avoir réalisé 9'21"41 fin mai en Espagne.

Gressier, homme en forme

Sur l'autre course de fond, le 5 000 m hommes, le Français Jimmy Gressier a réalisé une très belle course, en améliorant de quelques dixièmes son record (13'08"75) et validant ainsi le temps requis pour les Mondiaux. Il confirme sa bonne forme du moment, quelques semaines après avoir réalisé les minimas mondiaux sur 10 000 m à Pacé. En revanche, dans une atmosphère humide et étouffante, Hugo Hay a de nouveau buté sur la barrière chronométrique (13'30"73).

Les déceptions françaises sont à mettre au crédit des concours de disque, marteau et triple-saut, où les Tricolores (Alexandra Tavernier, Mélina Robert-Michon, Benjamin Compaoré, Melvin Raffin) sont restés très loin de leur niveau. En revanche, à la perche, dans un concours peu relevé, Renaud Lavillenie est monté une nouvelle fois sur le podium en Ligue de Diamant, en prenant la 2e place avec 5 m 80, derrière le Belge Ben Broeders (qui a passé 5 m 80 également, mais au premier essai) et devant un autre Tricolore (Thibaut Collet, 5 m 75).