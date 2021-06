Athlétisme : à un mois des Jeux olympiques, Ryan Crouser bat le record du monde du lancer de poids

Le champion olympique du lancer du poids, Ryan Crouser, a battu le record du monde de la spécialité, avec un jet à 23,37 m, lors des sélections américaines pour les Jeux de Tokyo, vendredi 18 juin, à Eugene (Oregon). À moins de cinq semaines du début des JO (23 juillet-8 août), l'Américain (2,01 m, 145 kg) vient de faire tomber un record vieux de 31 ans, auparavant détenu par son compatriote Randy Barnes (23,12m).

Ryan Crouser has set a new world record with a 23.37-meter shot put throw



He surpassed the previous record, set 31 years ago, by eight inches!



@NBCOlympics pic.twitter.com/rMRibDrLxA