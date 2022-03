Athlétisme : le Suédois Armand Duplantis bat le record du monde de saut à la perche en franchissant 6,19 mètres

Il n'a que 22 ans et pourtant Armand Duplantis survole déjà la perche mondiale depuis deux ans. Avec un nouveau record du monde à 6,19 mètres réalisé, lundi 7 mars, lors du meeting en salle de Belgrade (Serbie), le Suédois rentre un peu plus dans la légende en battant une nouvelle fois sa propre marque.

Depuis Torún (Pologne), en février 2020, où il avait franchi 6,17 mètres avant de rééditer l'exploit, une semaine plus tard à Glasgow (Ecosse), en passant 6,18 mètres, il est l'homme qui est monté le plus haut propulsé par une perche dans l'Histoire.

Un règne sans partage

En Serbie, pour son troisième record du monde, il aura fallu attendre la troisième et ultime tentative de Duplantis pour le voir exulter dans une salle quasiment vide et face à une concurrence pas au niveau international. Le Suédois a passé quatre barres en fin d'après-midi. Il a commencé à 5,61 mètres, une formalité pour le champion olympique avant de passer 5,85 mètres puis 6 mètres et enfin 6,19 mètres.

A 10 jours du début des Mondiaux en salle, compétition qu'il n'a jamais remporté et qui se déroulera également à Belgrade, "Mondo" frappe un nouveau grand coup face à une concurrence loin du jeune prodige scandinave. Il termine pour la septième fois consécutive un concours à plus de 6 mètres et semble s’imposer comme un maître de la discipline pour encore de nombreuses années.