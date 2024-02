Athlétisme : "6,24 m, c'est dans mes cordes", ose Armand Duplantis avant le All Star Perche de Clermont-Ferrand

Armand Duplantis va tenter d'améliorer son record du monde de saut à la perche, jeudi 22 février, au All Star Perche de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), à une semaine des Mondiaux en salle de Glasgow (Royaume-Uni) et à cinq mois des Jeux olympiques de Paris. Il y a un an, le Suédois l'avait porté à 6,22 m sur le sautoir auvergnat. Il l'a depuis fait progresser d'un centimètre, à 6,23 m.

"6,24 m, c'est l'objectif. Mais il y a des étapes à franchir avant ça", confie-t-il à l'AFP. Duplantis estime que cette barre est "dans [s]es cordes", et ce, même s'il n'a pas franchi la barre des six mètres en 2024. "Je pense que mes deux premières compétitions de l'année n'ont pas reflété ma forme réelle", poursuit-il, qualifiant tout de même ces premiers échecs de "frustrants".

Vers un huitième record du monde ?

Le perchiste décrit deux raisons très éloignées pour justifier ces contre-performances. "La première, au Kazakhstan [le 27 janvier], le voyage a été difficile, et mes jambes étaient vraiment mortes, explique Duplantis, qui a échoué à passer les six mètres pour sa rentrée pour la première fois depuis 2019. Au contraire, la compétition d'après, en Suède [le 6 février], je me sentais vraiment bien, en pleine forme, mais j'étais un peu trop gonflé à bloc."

Saut à la perche : Duplantis vers un nouveau record du monde 7 fois recordman, Armand Duplantis revient sur les terres de Lavillenie à l'occasion du All Star Perche pour tenter de battre un nouveau record. En pleine convalescence, l'ancien recordman Renaud Lavillenie tentera de se qualifier pour les Jeux de Paris. - ()

Pas inquiet, le champion olympique en titre assure, depuis, avoir retrouvé de l'allant à l'entraînement. Au point d'améliorer son record du monde en Auvergne ? "C'est une piste sur laquelle tu te sens à l'aise, témoigne-t-il. C'est une configuration dans laquelle j'ai sauté haut." Au point d'y battre son propre record du monde une huitième fois, à 24 ans ?