Vidéo "Beaucoup de gens rêveraient d'être à ma place" : à 18 ans, Louis a intégré une équipe des 24 heures du Mans

Le jeune étudiant du Garage école du Mans a pu se glisser au sein de la team BMW-WRT lors de la mythique course d'endurance. Nous l'avons suivi.

Une opportunité incroyable. À tout juste 18 ans, Louis Richard a pu intégrer une équipe qui participe aux 24 heures du Mans : la team BMW-WRT. "Beaucoup de gens rêveraient d'être à ma place", reconnaît le jeune homme. "Je ne me rends pas encore compte que je fais la course mais ça se passe bien. C'est bien de voir les coulisses et de voir comment la voiture fonctionne", poursuit Louis, alors qu'il prend tout juste ses marques au sein du garage automobile.

Cette opportunité a été possible grâce au garage école du Mans. Passionné de sport automobile, Louis a tout de suite voulu intégrer l'établissement après avoir vu un reportage au journal télé, laissant de côté une formation en commerce.

"On laisse sa chance à tous"

"Je n'aime pas rester assis derrière une chaise et je voulais faire un métier manuel", raconte le jeune homme, toujours étonné d'avoir été choisi par l'école. "On laisse sa chance à tous au niveau du recrutement, ce qui nous intéresse c'est vraiment la motivation et la personnalité de l'élève ainsi que sa façon de se projeter dans son futur métier de mécanicien", explique Victor Mahalin, directeur du garage école du Mans.

À 18 ans, Louis a intégré une équipe des 24 heures du Mans Le jeune étudiant du Garage école du Mans a pu s'immiscer au sein de la team BMW-WRT lors de la course d'endurance. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Louis fait donc partie des 24 élèves qui suivent une formation de CAP maintenance des véhicules dans cet établissement privé basé à Allones. Un cursus de deux ans très professionnalisant. "Nos jeunes sont placés en immersion dans l'atelier sur des cas réels de véhicules clients quotidiennement et surtout deux tiers de leur temps", explique le directeur de l'école. Les élèves ont aussi la chance d'approcher le monde du sport automobile grâce à l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) organisateur des 24 heures du Mans et partenaire de l'école.

Immense fierté

En bonus, les étudiants se sont retrouvés immergés au sein d'une équipe quelques jours avant que ne débute la compétition. Louis a eu le droit en plus de participer à la course d'endurance. Son rôle est celui de runner.

Il permet à son équipe d'être approvisionné en pneus tout au long de la course. Une première approche du monde du sport automobile pour l'étudiant et une immense fierté pour ses parents. "Je lui ai donné une passion et, maintenant, il la prend en main. Quand vous voyez votre fils rentrer le soir de chez BMW-WRT, c'est une fierté", explique Benoit, son père.

"L'école a complètement changé Louis. Il est devenu plus mature et adulte. Il arrive maintenant à avoir un point vu et a appris la discipline" Véronique, sa mère à franceinfo

Louis sait déjà qu'il veut commencer Bac Pro l'année prochaine, une nouvelle filière que vient d'ouvrir le Garage école du Mans, pour peut-être ensuite travailler dans le sport automobile.