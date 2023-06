Direct Les 24 Heures du Mans : Toyota en tête, Ferrari en embuscade... Suivez la course du centenaire

Après 60 années d'absence sur le circuit du Mans, la firme italienne est de retour pour la mythique course d'endurance, qui fête, en 2023, ses 100 ans d'existence.

Pour un centenaire, il était décidément difficile de faire plus attrayant. Cette édition des 24 Heures du Mans qui débute samedi 9 juin à 16 heures, présente un plateau qui ferait saliver plus d'un fan de sport automobile. D'un côté, l'écurie Toyota, ultra dominatrice et vainqueure des cinq dernières éditions, de l'autre, Ferrari, absent depuis 50 ans du circuit sarthois, et auteur de la pôle position jeudi. Sans oublier non plus, les Porsche (19 fois vainqueures), cheffes de file d'une concurrence qui compte dans ses rangs Cadillac ou encore Peugeot.

Si la pole position n'est pas gage de victoire en endurance, cela montre toutefois que la firme italienne est venue avec des ambitions au Mans. Autre information importante, des orages pourraient perturber la course, ce qui demanderait forcément des ajustements dans le paddock. Côté people, le départ de cette édition historique sera donné par le basketteur LeBron James, quadruple champion NBA et quadruple MVP de la ligue, alors que près de 300 000 spectateurs sont attendus durant le week-end.