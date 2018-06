VIDEO. 24 heures du Mans : Toyota remporte sa première victoire avec un doublé

La Toyota numéro 8 de l'Espagnol Fernando Alonso a terminé à la première place et la Toyota numéro 7 a fini deuxième.

Toyota a réalisé un doublé, dimanche 17 juin, lors des 24 heures du Mans pour sa première victoire. La Toyota numéro 8 de l'Espagnol Fernando Alonso a terminé à la première place et la Toyota numéro 7 a fini deuxième.

Fernando Alonso, accompagné du Suisse Sébastien Buemi et du Japonais Kazuki Nakajima, ont remporté la célèbre course pour la première participation de l'Espagnol et la 20e du constructeur japonais.

Au petit matin, ils ont pris le meilleur sur la voiture sœur, la numéro 7 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez, pour s'imposer avec deux tours d'avance, en dépit de deux pénalités d'une minute de "stop and go" purgées pendant la nuit, pour vitesse excessive sous drapeaux jaunes.