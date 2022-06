Il a retrouvé la saveur des sommets. Deux jours après s'être débarrassé du n°2 mondial, Daniil Medvedev, Marin Cilic s'est imposé face à Andrey Rublev, mercredi 1er juin, en quarts de finale de Roland-Garros (5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6[10-2]). Dans ce duel de cogneurs, le Russe avait pourtant pris les devants, en empochant le premier acte, long de 56 minutes.

Plus précis et surtout meilleur sur ses premières balles, le Croate a fait basculer la rencontre et a remporté les deux manches suivantes. Mais le Russe a arraché un cinquième et dernier acte, serré. Ce n'est qu'au bout de 4h10 de jeu et un super tie-break survolé, le premier de l'histoire sur le court Philippe-Chatrier, que le Croate a enfin pu exulter.

Une première demi-finale depuis 2018

À 33 ans, le vainqueur de l'US Open 2014 est de retour au premier plan, lui qui ne fait plus partie du Top 10 ATP depuis janvier 2019 et qui n'avait plus atteint le dernier carré d'un Grand Chelem depuis 2018. Au prochain tour, il devra faire face à un novice, soit Casper Ruud ou Holger Rune, pour s'offrir une première finale porte d'Auteuil.