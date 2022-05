Elle était la seule joueuse tricolore en lice vendredi 27 mai, mais Diane Parry n'a pas su saisir sa chance au troisième tour de Roland-Garros. Opposée à une Sloane Stephens qui souffle le chaud et le froid en Grand Chelem depuis sa finale à Paris en 2018, la Française a cédé en deux sets (6-2, 6-3) et 1h35 de jeu sur le court Philippe-Chatrier.

Dépassée par l'événement

Si elle avait déjà goûté à l'ambiance du court central au premier tour, face à la tenante du titre Barbora Krejcikova, Diane Parry n'a jamais semblé prendre la mesure de ce rendez-vous. Pourtant, son adversaire n'a pas impressionné non plus et la différence s'est vraisemblablement faite à l'expérience. Sa première apparition en deuxième semaine d'un tel tournoi devra attendre et c'est bien Sloane Stephens qui affrontera Jil Belen Teichmann pour une place en quarts.