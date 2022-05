Il était comme survolté. Geoffrey Blancaneaux a dominé, vendredi 20 mai, l'Allemand Daniel Masur au troisième tour des qualifications (6-1, 6-3), parvenant ainsi à intégrer le tableau final de Roland-Garros. Une première pour le Parisien, vainqueur du tournoi juniors en 2016 face à Félix Auger-Aliassime (désormais 9e joueur mondial).

Le drapeau français pour célébrer

Au-dessus de son rival du jour tout au long de la rencontre, le joueur de 23 ans, 195e au classement ATP, a aussi pu compter sur un court 14 acquis à sa cause. Sa célébration en a dit beaucoup sur le soulagement et les émotions que procure la victoire et ce cap franchi dans sa carrière. Blancaneaux a parcouru le court, drapeau français sur les épaules, et a enchaîné selfies et autographes avec les spectateurs présents en nombre dans les gradins.