Roland-Garros 2021 : "Je ne sais même pas si je suis favori", affirme Rafael Nadal

"Aujourd'hui, mon plus grand rival c'est Popyrin", assure vendredi 28 mai à franceinfo Rafael Nadal qui vise un 14e titre à Roland-Garros. Le n°3 mondial affrontera l'Australien Alexei Popyrin (21 ans, 62e ATP) au premier tour des Internationaux de France, dimanche. Comme disent les footballeurs, l'Espagnol compte prendre les matchs les uns après les autres, "jour après jour", avant d'envisager de remporter un 14e titre à Paris et un 21e du Grand Chelem, ce qui lui permettrait de dépasser Roger Federer. "Je dois suivre mon chemin dans ce tournoi. On verra si je suis capable de jouer à un très bon niveau et si j'ai la possibilité de jouer pour quelque chose de grand !"

franceinfo : Quelle est votre sentiment alors que vous avez désormais une statue à Roland-Garros ?

Rafael Nadal : Cela signifie beaucoup de choses dans l'endroit qui a le plus compté dans ma carrière. Avoir une statue, c'est quelque chose d'unique. C'est très spécial. Je veux remercier l'ancien président Bernard Giudicelli et le nouveau Gilles Moretton, Guy Forget et tous ceux qui ont participé. Pour moi, ça veut vraiment dire beaucoup. C'est un grand honneur.

Mesurez-vous l'exploit que cela représente d'avoir déjà gagné 13 titres ici et d'en viser un 14e cette année ?

Chaque année c'est un peu la même chose : arriver ici, essayer de faire les choses du mieux possible... Évidemment, les résultats que j'ai obtenus ici sont incroyables et j'en suis très heureux. Mais bon, il faut vivre dans le présent. Me voilà à nouveau, en 2021, avec le maximum de plaisir pour jouer le mieux possible.

Si vous gagnez, vous dépasserez Roger Federer en remportant votre 21e titre du Grand Chelem...

Au moment où je vous parle, c'est difficile de l'envisager. C'est une possibilité, tout le monde le sait, mais je dois suivre mon chemin dans ce tournoi. Mon chemin, c'est d'abord ce match contre Alexei Popyrin qui est un jeune avec beaucoup de talent et de potentiel. Donc j'en suis là : être le mieux préparé pour débuter le tournoi et tracer ma route, jour après jour, entrainement après entrainement, petit à petit, en essayant de m'améliorer et d'être le plus prêt possible.

Qui est l'adversaire le plus dangereux cette année selon vous ?

Comme d'habitude : Novak, Tsitsipas, Zverev, Dominic Thiem. Il y a beaucoup de jeunes aussi comme Rublev et Schwartzman. Il y a beaucoup d'adversaires avec un bon niveau mais pour moi, aujourd'hui, mon plus grand rival c'est Popyrin parce que je suis sûr que je vais l'affronter. Peu importe, et je ne le sais même pas, si je suis favori. Ce n'est pas ce qui me préoccupe. Ça c'est important pour vous. Pour moi, ce qui compte, c'est de jouer le mieux possible, et si j'arrive à mon meilleur niveau, d'avoir la possibilité de faire quelque chose d'important. Le favori, c'est toujours pareil, c'est celui qui jouera le mieux et qui soulèvera la coupe le deuxième dimanche.