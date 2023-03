Roland-Garros : France Télévisions renouvelle et élargit ses droits de diffusion avec le tournoi jusqu'en 2027

Diffuseur historique, le groupe audiovisuel voit notamment son offre s'étoffer avec la diffusion des matchs du court Simonne-Mathieu.

France Télévisions, déjà détenteur des droits jusqu'en 2023, diffusera le tournoi de Roland-Garros jusqu'en 2027 inclus, a indiqué le groupe de service public, jeudi 30 mars. Prime Vidéo, qui détenait les droits de celui-ci jusqu'ici, conserve toutefois la diffusion exclusive des sessions de nuit, 11 matchs, programmés sur le court principal, le Philippe-Chatrier.

La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci a déclaré se réjouir d'un accord qui "permettra de proposer à tous les Français, en libre accès et gratuitement, une couverture plus complète du Tournoi."

De son côté, Laurent-Eric Le Lay, directeur des sports du groupe, a précisé la couverture proposée du tournoi : "Les équipes éditoriales des sports seront mobilisées pour assurer sur les antennes France 2, France 3, France 4 et la plateforme France.tv, une offre exhaustive de l’ensemble des matchs de la journée et ainsi ravir nos publics du plus beau tournoi de tennis."

Le court Simonne-Mathieu en diffusion gratuite

"On est très heureux d'avoir créé la combinaison parfaite, avec de petits ajustements, entre 'le diffuseur de 30 ans' qu'est France Télévisions avec ses chaînes gratuites, et la plateforme internet payante Amazon Prime Vidéo", a indiqué le président de la FFT Gilles Moretton.

Les "ajustements" évoqués concernent notamment les matchs sur le court Simonne-Mathieu, la troisième plus grande enceinte du complexe de Roland-Garros. Le service public récupère l'exclusivité des matchs joués sur ce court, apanage de la plateforme internet aux termes du précédent contrat qui portait sur la période 2021-2023.