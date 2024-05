Roland-Garros 2024 : Pouille et Paire s'arrêtent d'entrée, Thiem et Tan passent le premier tour... Ce qu'il faut retenir de la journée de qualification de lundi

Pour cette première journée de qualification à Roland-Garros, Dominic Thiem a validé son ticket pour le 2e tour, quand Lucas Pouille et Benoît Paire sont sortis d'entrée. Ce qu'il faut retenir de cette journée de lundi.

Roland-Garros édition 2024, ça commence aujourd'hui. Les premiers matchs de qualification pour les Internationaux de France démarraient, lundi 20 mai, avec à l'affiche de beaux noms : Dominic Thiem, Lucas Pouille, Benjamin Bonzi, Benoît Paire, Harmony Tan... Voici le bilan de ce premier jour des qualifications sur l'ocre parisienne.

Lucas Pouille et Benoît Paire déjà sortis

Premières têtes d'affiche tricolores à fouler l'ocre de Roland Garros, Lucas Pouille et Benoît Paire ont fait long feu. Les Français, respectivement 165e et 155e à l'ATP, se sont tous les deux inclinés en deux sets. Face au Serbe Hamad Medjedovic, 134e à l'ATP, pour Pouille (6-3, 7-5) et face au Slovaque Jozef Kovalik, 146e mondial, pour Paire (6-1, 6-4). Résultat, ils ont pris la porte dès le premier tour des qualifications.

Opposé au vainqueur du dernier Masters Next Gen (20 ans), Lucas Pouille a longtemps souffert des retours de son adversaire avant de voir la pluie s’immiscer. Une longue interruption en deuxième du deuxième set a laissé croire à une belle remontée mais la marche était trop haute pour le natif des Hauts-de-France.

1er tour des qualifications : Lucas Pouille s'incline face à Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic rejoint le deuxième tour des qualifications en s'imposant face à Lucas Pouille en deux sets (6-3, 7-5). Le Français a été dominé tout le long de la rencontre, à l'image du dernier jeu.

Si le court Suzanne-Lenglen a déployé son toit pour pallier aux intempéries, c’est un voile qui s’est levé sur la suite du tournoi pour le Tricolore, qui avait pourtant réussi à se hisser jusqu'au deuxième tour du tableau principal lors de l'édition précédente. Breaké blanc sur son service pour clôture, l’ancien n°10 mondial laisse à son adversaire le soin d’affronter Filip Krajinovic au second tour.

Pour Benoît Paire, c’est malheureusement son physique qui l’a lâché. Hors du coup (neuf doubles fautes, 23 fautes directes), l'Avignonnais dû faire avec un genou droit douloureux, qui l’a envoyé au tapis et a nécessité l’intervention du kiné. Vaillant et auteur de quelques jolis coups, il a fini par craquer à l’usure, malgré un break obtenu en début de deuxième manche. Au deuxième tour, son adversaire affrontera le vainqueur du match entre Hugo Dellien et Benjamin Bonzi.

Blanchet surprend la tête de série n°1, Couacaud et Guinard en outsiders

C'est la bonne surprise de la journée dans le camp français : Ugo Banchet s'est imposé contre Cristian Garin, tête de série n°1 des qualifications (6-4, 4-6, 6-1) en 2h06. 158e joueur mondial, il a disposé du Chilien, aujourd'hui 112e, mais encore au 17e rang en 2021. Adepte de la terre battue, ce dernier y avait remporté les cinq tournois de sa carrière, notamment l'ATP 500 de Rio de Janeiro, et a déjà atteint la deuxième semaine de Roland-Garros en 2021. Pour Ugo Blanchet, c'est une énorme performance, lui qui n'a jamais intégré le tableau principal en Grand Chelem.

Avant cela, Enzo Couacaud, 210e joueur mondial, a été le premier tricolore à se hisser en deuxième tour en battant le Sud-Coréen Seong Chan Hong, 191e mondial, en trois sets (6-7, 6-2, 6-1). Geoffrey Blancaneaux a quant à lui, disposé en fin d'après-midi d'Antoine Escoffier dans un duel 100% français et après un duel long de 3h21, conclu au super tie-break (5-7, 6-3, 7-6).

Son succès n'a malheureusement pas inspiré le jeune Gabriel Debru, 18 ans et 341e au classement ATP, battu en trois sets (4-6, 6-3, 7-5) par le Monégasque Valentin Vacherot, 116e mondial, dans une ambiance de folie sur le court numéro 14. Le résident de la Principauté, qui affrontera Couacaud au prochain tour, a même été victime d'une copieuse bronca du public tricolore à la suite d'une célébration outrancière après sa victoire.

1er tour qualifications : le résumé du match V. Vacherot vs G. Debru franceinfo

Manuel Guinard, 28 ans et 225e mondial, s'est offert un succès face à l'Ukrainien Vitaliy Sachko, 192e, en trois sets aussi (6-4, 6-7, 6-1). Il affrontera le Britannique Billy Harris, 202e mondial, au tour suivant. Calvin Hemery, 218e mondial, a lui pris la porte face au Croate Duje Ajdukovic, 130e, dans une défaite en deux sets (6-4, 6-2).

Harmony Tan sauve l'honneur des Françaises

Première Française à découvrir les qualifications de l'édition 2024, Jenny Lim n'est restée qu'une heure et 19 minutes sur le court Suzanne-Lenglen. La joueuse de 19 ans, 499e mondiale, s'est fait balayer par la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 104e au classement WTA, en deux sets (6-4, 6-2). Même destin pour Carole Monnet, 22 ans et 194 mondiale, battue sèchement par l'Espagnole Irene Burillo Escorihuela, 280e, en deux sets (6-3, 6-0).

Les invitées Sarah Iliev et Daphnée Mpetshi Perricard ont toutes les deux passé à peine une heure sur les courts, éliminées respectivement par la Slovaque Rebecca Sramkova (6-4, 6-1) et la Néerlandaise Suzan Lamens (6-1, 6-0). Selena Janicijevic, 218e mondiale, a elle longtemps cru faire vaciller la Croatie Jana Fett, 126e, après avoir accroché un troisième set. Mais la Française s'est finalement inclinée (2-6, 6-0, 6-3).

1er tour qualifications : le résumé du match H. Tan vs A. Schunk franceinfo

L'unique victoire tricolore dans le tableau féminin porte le nom de Harmony Tan, après une bataille de 3h39 face à l'Allemande Nastasja Schunk, 527e mondiale (6-7, 7-6, 6-3). La 233e au classement WTA aura eu besoin de quatre balles de match pour conclure, en larmes. Au deuxième tour, elle affrontera l'Argentine Julia Riera, tête de série numéro 2 de ces qualifications.

Dominic Thiem coqueluche du public sur le Lenglen

Dominic Thiem était la vraie attraction de ces qualifications. Et l'Autrichien, qui vit son dernier Roland-Garros, a rempli l'objectif en se qualifiant pour le tour suivant après 2h21 et une victoire en trois sets (3-6, 6-3, 6-2) face à l'Italien Franco Agamenone, 228e mondial. Le double finaliste à Roland-Garros n'est plus qu'à deux matches d'une onzième participation d'affilée au grand tableau.

Balle de match Thiem

Relégué au 131e rang mondial, après être monté jusqu'à la troisième place à son meilleur classement en 2020, il a été poussé tout le long par le public parisien, qui avait rempli les travées du Suzanne-Lenglen pour l'occasion. Au prochain tour, Thiem affrontera le Finlandais Otto Virtanen, 156e mondial et toujours en quête d'une première présence dans le tableau final.