Roland-Garros 2023 : Océane Dodin, dernière Française en lice, surclassée par la n°7 mondiale Ons Jabeur

La Française de 26 ans a pris l’eau en deux sets (6-2, 6-3) face à la Tunisienne, jeudi. Arthur Rinderknech sera le dernier Tricolore à défendre les chances françaises dans cette édition.

Après cinq jours de tournoi, c'est l'heure de la ritournelle : il n'y a désormais plus de Françaises engagées à Roland-Garros. Dernière représentante tricolore présente dans le tableau féminin, Océane Dodin a été largement battue par la Tunisienne Ons Jabeur (6-2, 6-3), jeudi 1er juin, dans un court Philippe-Chatrier peu rempli. 122e joueuse mondiale, la Nordiste n'a pas fait le poids face à la tête de série numéro 7, beaucoup plus puissante et efficace.

Pour Océane Dodin, il n'y a pas vraiment eu match. Devant les tribunes d'un court central pas totalement garni, et avec de nombreux supporters tunisiens, les 115 places d'écart au classement ATP entre les deux joueuses se sont senti. Limitée physiquement, à la peine dans ses déplacements, la Française a complètement subi le jeu de son adversaire (25 coups gagnants et seulement 16 fautes directes).

Jabeur bien supérieure

Elle a pourtant tenté. Breakée et menée 3-1 dans la première manche, elle s'est employée sur le service de son adversaire à recoller immédiatement au score. Dans une situation similaire en début de deuxième set, elle a écarté deux balles de jeu sous les acclamations du public et refait son retard. Mais ces bons coups ont été trop rares pour espérer plus.

Car Jabeur a accéléré et varié le jeu quand il le fallait pour la mettre en difficulté. Quand la Lilloise a recollé au score en début de deuxième manche, la Tunisienne a répondu par un jeu blanc. Cette dernière affrontera au troisième tour la Serbe Olga Danilovic, pour atteindre les huitièmes de finale, comme en 2020 et 2021, ses meilleures sorties sur la terre battue parisienne.

Cette élimination entérine l'hécatombe pour les Tricolores porte d'Auteuil. Alors qu'elles étaient trois à avoir atteint le troisième tour en 2022 (Cornet, Jeanjean et Parry), il n'y en aura cette année aucune, sur les 10 engagées. Tableau masculin et féminin cumulés, il ne reste plus qu'un Français en lice, Arthur Rinderknech, qui doit encore disputer son deuxième tour face à Taylor Fritz.