Roland-Garros 2023 : Karatsev opposé à Herbert, Kenin sur la route de Rouvroy… Les Français pas gâtés en vue des qualifications

Dans le tableau messieurs des qualifications de Roland-Garros, huit des seize Français engagés ont hérité d’une tête de série au premier tour.

Si les matchs du tableau principal de Roland-Garros débuteront dimanche 28 mai, seize places restent à distribuer dans chacun des tableaux masculin et féminin. Dès lundi, seize Français et quatorze Françaises vont disputer les qualifications (diffusées sur le site france.tv, du 22 au 26 mai), en trois tours, pour tenter de décrocher l'un de ces fameux billets. Mais le tirage au sort, effectué dimanche, ne leur a pas été très clément.

Chez les hommes, il y avait un adversaire à éviter : Aslan Karatsev, 53e joueur mondial et tête de série numéro 1 après sa récente demi-finale au Masters 1000 de Madrid. Et c'est Pierre-Hugues Herbert (395e mondial) qui a hérité du gros morceau. Le vainqueur de cette rencontre pourrait être opposé à un autre Français, Gabriel Debru (509e mondial), vainqueur de Roland-Garros juniors la saison dernière, qui affrontera le Dominicain Nick Hardt (221e) pour son premier match.

Comme Herbert, sept autres Français affronteront des têtes de série dès le premier tour. C’est par exemple le cas d’Enzo Couacaud (153e), opposé à l’Autrichien Filip Misolic (129e et tête de série numéro 20), de Lucas Pouille (678e) qui devra passer l'obstacle Tomas Machac (125e et tête de série numéro 16). Même chose pour Antoine Escoffier (199e), tombé face au Finlandais Otto Virtanen (117e et tête de série numéro 11), mais aussi pour Evan Furness (288e), adversaire de l’Equatorien Emilio Gomez (116e et tête de série numéro 10).

Une ancience finaliste pour Margaux Rouvroy

Le tirage a été un peu moins sévère pour les Françaises puisque seulement trois d’entre elles affronteront une tête de série au premier tour. L’opposition sera sans doute la plus relevée pour Margaux Rouvroy, 19 ans, 292e joueuse mondiale, qui dispute les qualifications de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Cette dernière a hérité de l’Américaine Sofia Kenin, finaliste de l'édition 2020, vainqueure de l’Open d’Australie la même année, mais retombée à la 134e place mondiale. Audrey Albie (241e), sera, elle, opposée à la tête de série numéro 3, la Néerlandaise Arantxa Rus (107e). Le programme prévoit également un duel 100% français entre deux invitées, Loïs Boisson (495e) et Nina Radovanovic (558e).

En 2022, un seul joueur tricolore, Geoffrey Blancaneaux, était parvenu à se qualifier pour le tableau principal.